وأوضحت أن عمليات للقوات الروسية أسفرت عن مقتل أكثر من 1900 عسكري أوكراني، وذلك في نطاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن القوات الروسية تمكنت أيضا خلال اليوم المنصرم، من إسقاط مقاتلة أوكرانية "سو-27" و14 قذيفة لراجمات "هيمارس" و"فامباير" و162 طائرة مسيرة.

ويأتي هذا التطور استمرارا للعمليات العسكرية الضاغطة التي تقوم بها القوات الروسية في دونيتسك، حيث نجحت في الأسابيع الأخيرة في السيطرة على العديد من القرى والبلدات في هذه المقاطعة على وجه التحديد.

وكانت روسيا قد أعلنت قبل أيام سيطرتها الكاملة على بلدة لينينسكويه في مقاطعة دونيتسك وحسنت من تموضعها التكتيكي على خط المواجهة.

وقبل ذلك أكدت القوات الروسية سيطرتها خلال الأسابيع الأخيرة على العديد من البلدات والقرى في دونيتسك، خصوصا بعد سيطرتها على أفدييفكا.

ومع تقدم القوات الروسية على هذه الجبهة، اعترف الجيش الأوكراني، مؤخرا، بأن القوات الروسية تشن أعنف هجماتها قرب مدينة بوكروفسك الاستراتيجية شرقي البلاد، مما يهدد طريقا رئيسيا تستخدمه كييف لتوصيل إمدادات إلى القوات التي تسعى للتصدي للقوات الروسية.