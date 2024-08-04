وقالت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية إن بدء تشويش نظام تحديد الموقع العالمي أثار مخاوف من هجوم إيراني وشيك، كما حدث قبل 4 شهور، وما تبعه من رد إيراني بإطلاق 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه قبل 4 شهور، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "لتحييد التهديدات".

وتابعت أنه في هذا الصباح أيضا، وعلى خلفية تهديدات طهران وحزب الله ردا على الاغتيالات، أفاد المركز بحدوث أعطال في تطبيق "وايز" Waze والتي أظهرت موقعا في وسط إسرائيل على أنه منطقة بيروت.

وأشارت إلى أن الرد الإيراني على اغتيال كبار المسؤولين في القنصلية الإيرانية بدمشق تم بعد 9 أيام.

وصباح اليوم الأحد، أبلغ سكان المنطقة الوسطى في إسرائيل أيضا عن تعطل نظام تحديد المواقع، تماما كما حدث سابقا.