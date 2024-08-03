أفاد التقرير التلفزيوني بأن 24 شخصا ما زالوا مفقودين جراء الكارثة، التي وقعت في 19 يوليو، وتم إنقاذ شخص واحد بعدها.

وشهدت المنطقة التي سقط فيها الجسر على طريق دانينغ السريع أمطارا غزيرة في الأيام السابقة، بحسب الأسوشيتد برس.

وفقا لتلفزيون الصين المركزي، سقطت 25 سيارة على الأقل في النهر، وفتشت فرق البحث كيلومترات باتجاه مجرى النهر بحثا عن الضحايا.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة أنباء "شينخوا"، بعد الحادث مباشرة، جزءا من الجسر انكسر وانثني بزاوية 90 درجة تقريبا في المياه البنية المتدفقة أدناه.

وذكر التقرير أن النهر يمر عبر واد جبلي والمياه مضطربة.

وأثار الانهيار تساؤلات حول سلامة البنية التحتية للطرق والجسور في الصين، والتي تم بناؤها بسرعة في العقود الأخيرة.

أدى انهيار مماثل في مايو في مقاطعة قوانغدونغ إلى مقتل 36 شخصا.

وتسببت الأمطار التي اشتدت بسبب تغير المناخ في سلسلة من الانهيارات الأرضية والفيضانات في جميع أنحاء آسيا.

على صعيد متصل، شهدت الصين 48 حالة وفاة جراء إعصار غيمي، الذي ضعف إلى عاصفة استوائية عندما وصل إلى مقاطعة هونان الجنوبية الداخلية.