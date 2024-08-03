وقالت مديرية الإطفاء في بيان إنّ عناصرها عملوا بمؤازرة من 14 شاحنة إطفاء لمدة ساعتين حتى يتمكنوا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في حي بينوندو بالعاصمة مانيلا.

وأضافت أنّ عناصر الإطفاء عثروا بعد ذلك على 11 جثة داخل المبنى المكوّن من خمسة طوابق والذي يضمّ متاجر في الطابق الأرضي ومساكن في الطوابق العليا.

ولم تتضح في الحال أسباب الحريق وهويات الضحايا.

وقرابة الظهر، كانت عربات نقل الموتى تنتظر في الشارع لنقل الجثث، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.