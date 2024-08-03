وقال رونالد رو للصحفيين إن السلطات المحلية وأفراد الجهاز كانوا يستخدمون قنوات اتصال مختلفة، مما حال دون وصول التحذير قبل أن يفتح المهاجم، البالغ من العمر 20 عاما، النار على مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة، وفق ما نقلته رويترز.

وفي إفادة بالكونغرس، يوم الثلاثاء، ألقى رو باللوم على سلطات إنفاذ القانون المحلية بينما قال أيضا إنه "يخجل" من الثغرة الأمنية التي حدثت في ذلك اليوم.