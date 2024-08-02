ووصف ترامب اليهود، الذين يدعمون الحزب الديمقراطي، بأنهم "جهلة أو خائنون ويكرهون دينهم"، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

ومن المعلوم أن 75 في المئة من يهود الولايات المتحدة يؤيدون الحزب الديمقراطي، مما يجعل كلام ترامب يستهدف الغالبية العظمى منهم.

وزاد مرشح الحزب الجمهوري من هجومه على هذه الفئة من المواطنين، واصفا إياهم بـ"الأغبياء الذين هم بحاجة لفحص رؤسهم".

وقد ارتفعت وتيرة انتقاد ترامب لليهود منذ اعتزام نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التقدم للسباق الانتخابي الرئاسي كمرشحة للحزب الديمقراطي.

وقال ترامب، في مقابلة سابقة مع محطة إذاعية محلية: "عليك فحص رأس كل يهودي يصوت لهاريس أو بايدن (الرئيس الأميركي جو بايدن)".

وتابع: "إذا كنت يهوديا وصوتت للديمقراطيين، فأنت أحمق تماما".

وكرر ترامب خلال الأشهر الماضية هجومه على اليهود الداعمين للحزب الديمقراطي ووصف الحزب بأنه "يكره إسرائيل".