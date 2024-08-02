وحسبما ذكر البيت الأبيض في بيان فإن عمليات النشر العسكرية الدفاعية الأميركية الجديدة هي "لدعم إسرائيل ضد تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأكد بايدن وفق البيان مجددا "التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران، بما في ذلك الجماعات الإرهابية بالوكالة كحماس وحزب الله والحوثيين".

وإلى جانب الالتزام بالدفاع عن إسرائيل، شدد بايدن على "أهمية الجهود المستمرة لتهدئة التوترات الأوسع في المنطقة".

وأعلن "حزب الله" أنه أطلق الخميس "عشرات" الصواريخ على شمال إسرائيل "ردا" على غارة إسرائيلية دامية استهدفت قرية في جنوب لبنان، في أول هجوم يشنّه الحزب الموالي لإيران منذ أن اغتالت الدولة العبرية مساء الثلاثاء فؤاد شكر الذي يعد أحد أبرز قيادييه.

كذلك توعّد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس، بـ"رد عسكري" على ما وصفه بـ"التصعيد الخطير" من قبل إسرائيل، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وبدوره قال زعيم "حزب الله" حسن نصر الله، الخميس، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة على كل الجبهات.

وأضاف نصر الله في خطاب له من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت أمام حشد من أنصاره: "إسرائيل لا تعلم إلى أي مدى تجاوزت الخطوط الحمراء"، في إشارة إلى اغتيال فؤاد شكر، وكذلك اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

من جانبه، قال رئيس برلمان إيران محمد باقر قاليباف، الخميس، إن "إسرائيل ستدفع ثمنا غاليا لتعديها على الحدود الآمنة لإيران"، واصفا إياه بأنه "الثمن الذي لا يخطر على بالها ولا تستطيع تصوره".