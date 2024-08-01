وأضاف بايدن، في كلمة له من البيت الأبيض، أن الصفقة تشمل إطلاق سراح 16 شخصا، منهم 3 مواطنين أميركيين وحامل بطاقة خضراء أميركي، و5 ألمان، و7 من السجناء السياسيين الروس.

وأكد الرئيس الأميركي أن "هذا الاتفاق حدث بفضل دول تعاونت واشتركت في مفاوضات معقدة بناء على طلبي ولذلك أشكرهم".

وأردف بايدن: "إنني ممتن لحلفائنا الذين وقفوا معنا طوال المفاوضات الصعبة والمعقدة لتحقيق هذه النتيجة بما في ذلك ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وتركيا".

وتابع: "السجناء الأميركييون الأربعة اعتقلتهم السلطات الروسية وأدانتهم وفرضت عليهم السجن مدة طويلة لكنهم كانوا مظلومين".

وأوضح الرئيس: "السجناء الأميركيون خرجوا من روسيا تجاه تركيا وبعدها سيتوجهون إلى الولايات المتحدة لمقابلة عائلاتهم".

وبين أن: "فلاديمير (أحد السجناء الأربعة) هو مواطن ولد في روسيا لكنه يحمل الإقامة الأميركية وسجن لأنه تحدث ضد نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فتم اتهامه بالخيانة".

وفيما يتعلق بالسجناء الروس، قال بايدن: "أحد هؤلاء الروس فاز بجائزة نوبل في 2021 (ديمتري موراتوف، الذي فاز في 2021 بجائزة نوبل للسلام) وسجن لمعارضته الحرب في أوكرانيا، و4 كانوا مع المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي مات في السجون الروسية هذا العام".

ولفت إلى أنه طالب فريقه للأمن القومي بالعمل على إطلاق سراح السجناء، مؤكدا أن ذلك إرث من الإدارة السابقة، وأن إدارته نجحت حتى الآن في إعادة أكثر من 70 أميركيا إلى ديارهم.