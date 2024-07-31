توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بـ"تصفية الحساب" مع كل من يمس بلاده.
وذكر نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب:
- وجهنا ضربات على 3 جبهات في الأيام الماضية.
- قتلنا يوم أمس نائب نصر الله في لبنان، وكان مسؤولا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا.
- تنتظرنا أيام صعبة فيها الكثير من التحديات.
- مستعدون لكل السيناريوهات ولكل التهديدات.
- سنصفي الحساب مع كل من يمس إسرائيل.
- إسرائيل وجهت "ضربات ساحقة" إلى وكلاء إيران.
- كل الإنجازات حققناها لأننا لم نستسلم.
- الحرب ستطول ولن أخضع لضغوط داخلية أو خارجية.
ولم يتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي لحادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.