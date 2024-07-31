وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن بلينكن تواصل هاتفيا مع المسؤول القطري في محاولة لإبقاء محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "على المسار الصحيح".

وجاءت المكالمة الهاتفية بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران.

وكان رئيس الوزراء القطري قد ندد بهذا الحادث، حيث قال على حسابه في منصة "إكس" إن "نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟".

وأضاف: "السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة".

وقتل هنية في هجوم بصاروخ موجه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استهدف مقر إقامته في طهران، التي كان يزورها لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وقال الحرس الثوري في بيان: "استهدف مقر إقامة هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران"، مما أدى إلى مقتله هو وأحد حراسه.

وأضاف البيان: "يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا".