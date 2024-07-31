وتعليقا على هذه الضربة، قالت هاريس للصحافة إن إسرائيل "لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد منظمة إرهابية، وهذا بالضبط ما يمثله حزب الله".

وأضافت: "لا يزال يتعين علينا العمل على إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء هذه الهجمات وسوف نستمر في القيام بذلك".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قتلت أكبر قائد عسكري في حزب الله فؤاد شكر، المعروف أيضا باسم "سيد محسن"، في بيروت.

وذكر البيان أن فؤاد كان بمثابة الذراع اليمنى للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وكان مستشاره لعمليات الحرب.

وأضاف البيان "فؤاد شكر أشرف على هجمات حزب الله على إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر"، قائلا إنه مسؤول عن مقتل 12 طفلا في مجدل شمس في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ونفت جماعة حزب الله المسلحة تورطها في ذلك الهجوم الدموي.