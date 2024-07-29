وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تقرير دوري حول مستجدات الحرب، إن القتال في جبهة "بوكروفسك" كان الأعنف من أي مكان آخر في الشرق الذي مزقته الحرب.

وأضافت أن أوكرانيا صدت 52 هجوما روسيا في المنطقة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، وفقا لما ذكرته رويترز.

وتقع بوكروفسك، مركز النقل التي كان يقطنها 61 ألف نسمة قبل الحرب، على طريق رئيسي حيوي لنقل الإمدادات إلى مواقع تحت سيطرة أوكرانيا مثل بلدتي تشاسيف يار وكوستيانتينيفكا.

وقالت هيئة الأركان في بيان "أنصب تركيز هجمات العدو على جيلان ونوفوليكساندريفكا"، مشيرة إلى بلدتين تقعان إلى الشرق من بوكروفسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، إن قواتها سيطرت على قريتي بروغريس ويفغينيفكا في منطقة دونيتسك إلى الشرق من بوكروفسك.

ولم يصدر تعليق من الجانب الأوكراني على هذا التصريح.

القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة فولتشي في دونيتسك، وقامت بتحسين الوضع التكتيكي على طول الجبهة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسفرت العمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة المركز عن تحرير بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت الوحدات بتحسين الوضع التكتيكي على طول الجبهة، وصدت 8 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، وعددا من المدافع.