فقد كشفت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-35 إس" سجلت رقما قياسيا عالميا بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ–29" من مسافة تصل إلى 213 كيلومترا.

وأضافت الصحيفة: "ظهرت المعلومات الأولية عن الحادثة في وقت متأخر من مساء يوم 28 تموز. إذ أبلغ الطيران المقاتل الروسي عن إطلاق ناجح للصاروخ الطويل المدى "أر–37 - إم"، وفقدت وحدات التحكم الجوية الأوكرانية إشارة طائرتها من الرادارات"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وكتب صحفي روسي مطلع على الحادث في قناته على تلغرام: "من المؤكد من طلب الطيار والمراقبة الموضوعية بالإضافة إلى تأكيد من القوات الأوكرانية، أن إسقاط طائرة ’ميغ-29‘ الأوكرانية تم على مسافة 213 كيلومتر.. لا أحد في العالم يستطيع أن يكرر هذا.. لا أحد".

الصاروخ "آر-37-إم"