حققت طائرة مقاتلة روسية رقما قياسيا بإسقاط طائرة مقاتلة أوكرانية من مسافة تزيد على 200 كيلومتر.
فقد كشفت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-35 إس" سجلت رقما قياسيا عالميا بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ–29" من مسافة تصل إلى 213 كيلومترا.
وأضافت الصحيفة: "ظهرت المعلومات الأولية عن الحادثة في وقت متأخر من مساء يوم 28 تموز. إذ أبلغ الطيران المقاتل الروسي عن إطلاق ناجح للصاروخ الطويل المدى "أر–37 - إم"، وفقدت وحدات التحكم الجوية الأوكرانية إشارة طائرتها من الرادارات"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
وكتب صحفي روسي مطلع على الحادث في قناته على تلغرام: "من المؤكد من طلب الطيار والمراقبة الموضوعية بالإضافة إلى تأكيد من القوات الأوكرانية، أن إسقاط طائرة ’ميغ-29‘ الأوكرانية تم على مسافة 213 كيلومتر.. لا أحد في العالم يستطيع أن يكرر هذا.. لا أحد".
الصاروخ "آر-37-إم"
- قامت شركة "فيمبل" للأبحاث والتصنيع الحربي بتطويره.
- يعد أبعد صاروخ جو-جو مدى في العالم.
- يبلغ مداه 300 كيلومتر، بينما مدى نسخة التصدير 200 كيلومتر.
- الصاروخ فبلغت 6 ماخ (أي 6 أضعاف سرعة الصوت)
- يتم استخدام هذه الصواريخ في الطائرات المقاتلة الروسية من طرز "ميغ-31" و"سو-30-إس-إم" و"سو–35-إس".
- يستهدف بصورة خاصة طائرات الإنذار الراداري المبكر وأنظمة "JTARS" والصهاريج الطائرة (طائرات التزود بالوقود جوا) ومنظومات الحرب الإلكترونية.