فقد قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده تساورها مخاوف حقيقية من أن النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات في فنزويلا بفوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة لا تعكس إرادة الشعب.

وبعد دقائق فقط من إعلان اللجنة فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية، قاطع بلينكن تصريحات خلال اجتماع لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليتحدث عن الأمر.

وقال "لقد رأينا إعلان لجنة الانتخابات في فنزويلا قبل قليل. وتساورنا مخاوف حقيقية من أن النتيجة المُعلنة لا تعكس إرادة أو أصوات الشعب الفنزويلي".

وأضاف، اليوم الاثنين، أن المجتمع الدولي يتابع الأمر عن كثب وسيرد عليه.

وتابع قائلا "من المهم أن يتم فرز كل صوت بنزاهة وشفافية، وأن يشارك مسؤولو الانتخابات أي معلومات على الفور مع المعارضة ومراقبي الانتخابات دون تأخير، وأن تنشر السلطات الانتخابية فرزا مفصلا للأصوات".

وقالت لجنة الانتخابات إن مادورو حصل على 51 في المئة من الأصوات رغم استطلاعات رأي متعددة أجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع تشير إلى فوز مرشح المعارضة.

ومن المفترض أن لجنة الانتخابات هيئة مستقلة لكن المعارضة تقول إنها تعمل لصالح الحكومة.

مادورو يتعهد توفير "السلام والاستقرار والعدالة"

تعهد نيكولاس مادورو ليل الأحد الإثنين توفير "السلام والاستقرار والعدالة"، وذلك في كلمة أمام مؤيديه بعيد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا.

وقال مادورو خلال احتفال أمام القصر الرئاسي في كراكاس "سيكون ثمة سلام واستقرار وعدالة. السلام واحترام القانون. أنا رجل سلام وحوار"، وذلك في ختام انتخابات أجريت في أجواء متوترة، وتحدثت خلالها المعارضة عن أعمال ترهيب ومخاوف من التزوير.

بيرو تستدعي سفيرها من كراكاس

من ناحيته، أعلن وزير خارجية بيرو خافيير غونزاليس-أولاتشيا استدعاء سفيرها في كراكاس بعد إعلان فوز مادورو.

وقال الوزير في منشور على منصة إكس "في ضوء الإعلانات البالغة الخطورة الصادرة عن السلطات الانتخابية الفنزويلية، تمّ ترتيب الاستدعاء الفوري للتشاور للسفير البيروفي في جمهورية فنزويلا البوليفارية".

المعارضة الفنزويلية تؤكد فوزها بالانتخابات

من جهتها، أعلنت المعارضة الفنزويلية ليل الأحد الإثنين فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 70 بالمئة من أصوات المقترعين، رافضة بذلك الاعتراف بإعلان المجلس الوطني الانتخابي فوز نيكولاس مادورو بولاية ثالثة متتالية.

وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في تصريحات للصحافيين "لقد فزنا.. وحصلنا على 70% من الأصوات"، مضيفة "لفنزويلا رئيس جديد منتخب هو إدموندو غونزاليس أوروتيا".

تهنئة من الصين

وعلى العكس من ردود الفعل السابقة حول فوز مادورو، هنأت الصين الرئيس المنتخب على إعادة انتخابه رئيساً لفنزويلا، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن "الصين مستعدة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية.. بما يفيد شعبي البلدين بشكل أفضل".