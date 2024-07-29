وتزامن ذلك التخريب مع حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وذكر دارمانان لتلفزيون (فرنسا 2) "حددنا هويات عدة أشخاص"، وذلك في إطار ملاحقة المخربين. وأضاف أن أسلوب المخربين يحمل بصمات متطرفي أقصى اليسار.

وكانت حركة القطارات السريعة في فرنسا عادت اليوم الاثنين إلى طبيعتها بعد 3 أيام من أعمال التخريب المنسقة التي أحدثت فوضى عارمة في المحطات قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، وفق ما أعلن وزير النقل باتريس فيرغرييت.

وقال فيرغرييت عبر "آر تي إل"، "أستطيع التأكيد أن هذا الصباح (الاثنين)، عادت كل القطارات إلى الخدمة"، فيما لا يزال منفذ الهجمات الثلاثة على نقاط استراتيجية للبنية التحتية للسكك الحديد الجمعة غير معروف.