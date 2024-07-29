وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان "اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 39 طائرة مسيرة، بينها 19 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك و9 طائرات مسيرة فوق بيلغورود و3 طائرات مسيرة فوق فورونيج، و5 فوق بريانسك و3 فوق مقاطعة لينينغراد".

وكان حاكم منطقة أوريول في جنوب غربي روسيا، قال في وقت سابق الاثنين، إن هجوما نفذته أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمحطة للكهرباء في أوريول.

وأضاف الحاكم أندريه كليتشكوف على تطبيق تيليجرام "لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح". وأشار إلى تدمير طائرتين مسيرتين.

ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم على محطة الكهرباء.

في المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الاثنين، اعتراض صاروخ أطلقته روسيا وتدمير 9 طائرات مسيرة روسية.