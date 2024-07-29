ونقلت رويترز عن الحاكم أندريه كليتشكوف على تطبيق تلغرام "لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح". وأشار إلى تدمير طائرتين مسيرتين.

ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم على محطة الكهرباء.

في المقابل، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 12 طائرات مُسيّرة أوكرانية أخرى فوق منطقتي أوبويانسكي وميدفينسكي بمقاطعة كورسك.

وقال سميرنوف في قناته على "تلغرام"، إنه جرى إسقاط 12 طائرة مُسيَّرة أوكرانية أخرى على أيدي المدافعين عنّا "شكرًا مقاتلي الدفاع الجوي".