وذكر "أكسيوس" أن المفاوضات بشأن صفقة الرهائن بلغت "منعطفا حرجا"، في الوقت الذي أخبر الرئيس جو بايدن عائلات الرهائن الأميركيين، يوم الخميس، أنه سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق.

وتم تسليم المقترح المحدث قبل اجتماع مرتقب يوم الأحد في روما يجمع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بمسؤولين من إسرائيل وقطر ومصر لمناقشة صفقة الرهائن.

وأوضح مسؤول إسرائيلي كبير أن المقترح الجديد يتضمن إشارة إلى إنشاء آلية أجنبية لمراقبة ومنع نقل المسلحين والأسلحة من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، لكن دون تقديم تفاصيل عن كيفية عمل هذه الآلية أو من سينفذها.

وأضاف: "الاقتراح يتضمن أيضا تغييرات في المواقع التي ستتم فيها إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في المرحلة الأولى من الصفقة بالإضافة إلى تحديد بقاء القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر خلال المرحلة الأولى من الاتفاق".

هذا وكشف مسؤول إسرائيلي آخر أن: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد اتفاقا من المستحيل التوصل إليه. في الوقت الحالي. هو ليس مستعدا للتحرك وبالتالي قد نتجه نحو أزمة في المفاوضات بدلا من التوصل إلى اتفاق"، حسبما نقل "أكسيوس".