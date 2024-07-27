ووفقا للاستطلاع الذي أجرته القناة 12 الإسرائيلية بطريقة المقارنات المباشرة، فإن نتنياهو هو المرشح الأكثر تفضيلا لرئاسة الوزراء بين المتنافسين الرئيسيين، وذلك بنسبة 36 بالمئة، مقارنة مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد (28 بالمئة).

في المقابل، حصل نتنياهو على 32 في المئة مقابل زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس (28 بالمئة)، وعلى نسبة 33 بالمئة مقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت (32 بالمئة).

من جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أيضا أن 62 في المئة من المستطلعين يفضلون التوصل إلى "اتفاق الرهائن" على "النصر الكامل" (29 بالمئة)، في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

كما ذكر 51 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم يعتقدون أن الاعتبارات السياسية لنتنياهو هي التي حالت دون التوصل إلى صفقة رهائن أخرى، بينما يعتقد 40 بالمئة أن ذلك كان "لأسباب أخرى".

وبخصوص خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، قال 65 بالمئة من المستطلعين أن رأيهم بشأن رئيس الوزراء "لم يتغير"، بينما ذكر 15 بالمئة أن رأيهم تغير.

ويأتي الاستطلاع في أعقاب دعوات من المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، على خلفية استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر العاشر، من دون رؤية واضحة لإنهائها.