ونصحت السفارة عبر حسابها في موقع "إكس"، المواطنين بضرورة البقاء على تواصل مع السفارة، والاتصال على الرقمين: 0097180024 أو 0097180044444 في حالة الطوارئ، مع متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للسفارة ولوزارة الخارجية.

وشددت السفارة الإماراتية على ضرورة تسجيل المواطنين في خدمة "تواجدي"، كي يتسنى لها تقديم الخدمات القنصلية الملائمة.

ارتفاع معدل السرقات

وتشهد إنجلترا وويلز أعلى مستوى في عدد جرائم السرقة التي سجلتها الشرطة منذ 20 عاما.

وسجلت الشرطة 443995 جريمة خلال العام حتى مارس 2024، بزيادة تبلغ 30 بالمئة عن 342428 المسجلة في الأشهر الـ12 السابقة.

كما تظهر الأرقام أن عدد الجرائم التي تنطوي على سرقة من شخص بلغ 131453 في 2023-2024، بزيادة 17 بالمئة عن 112225 جريمة في عام 2022-2023.

وارتفعت جرائم الاعتداء بسكين التي سجلتها قوات الشرطة في إنجلترا وويلز في 2023-2024 لتصل إلى 50510 اعتداء، بزيادة قدرها 4% مقارنة بـ48409 جريمة في 2022-2023، ولكن أقل من مستوى ما قبل الوباء البالغ 51982 جريمة في عام 2019-2020.