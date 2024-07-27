وقال مصدر بالاستخبارات العسكرية الأوكرانية لـ"رويترز"، إن الضربة أصابت قاذفة قنابل فوق صوتية روسية من طراز "تو 22 إم 3"، في مطار أولينيا العسكري قرب أولينيجورسك.

وذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، أن المطار الذي تقلع منه الطائرات الاستراتيجية الروسية لشن هجمات صاروخية على أوكرانيا، يبعد 1800 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

وأضافت الصحيفة أنه تم شن هجمات أخرى على روسيا شملت مطارا عسكريا في مدينة إنجلز بمنطقة ساراتوف، ومطار دياجيليفو في منطقة ريازان، كما أصابت طائرة مسيرة مصفاة نفط في ريازان.

من جهة أخرى، أعلنت روسيا، السبت، سيطرتها على بلدة جديدة شرق أوكرانيا، حيث تواصل تقدمها البطيء منذ أشهر من دون تحقيق خرق كبير في هذه المرحلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إن "وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدة لوزوفاتسكي".

وتقع هذه البلدة شرق مدينة بوكروفسك في قطاع أوتشريتين حيث تقدمت القوات الروسية بسرعة نسبيا في الأشهر الأخيرة.

وبدأت روسيا تكتسب المزيد من الأرض منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد الكبير في صيف 2023 وسقوط أفدييفكا في فبراير.

وتواجه القوات الروسية جيشا أوكرانيا يفتقر إلى الأسلحة والذخيرة مع تفكك المساعدات الغربية ويواجه صعوبات في التجنيد، بحسب وكالة فرانس برس.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا هذا الأسبوع أن كييف مستعدة للتفاوض على السلام مع روسيا إذا فعلت ذلك "بحسن نية".

من جهتها تحدثت موسكو عن تصريحات "متناقضة" لمسؤولين أوكرانيين حول هذا الموضوع.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تتنازل أوكرانيا لروسيا عن 4 مناطق من البلاد وتتخلى عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مقابل إنهاء الحرب.