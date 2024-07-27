وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، الجمعة، إن ما أصاب ترامب كان رصاصة أو جزءا من رصاصة، وذلك بعدما أثارت شهادة مدير المكتب كريستوفر راي أمام الكونغرس، الأربعاء، الجدل، عندما قال إن الإصابة ناجمة عن شظية.

وتعرض المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية لجرح ناجم عن إطلاق رصاص عليه خلال تجمع انتخابي في 13 يوليو الجاري، بعدما فتح توماس ماثيو كروكس (20 عاما) النار عليه في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقال راي في شهادته: "فيما يتعلق بالرئيس السابق ترامب، هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كانت رصاصة أو شظية أصابت أذنه"، مضيفا: "لا أعرف الآن ما إذا كانت تلك الرصاصة قد ذهبت إلى مكان آخر".

وبنت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نموذجا ثلاثيا الأبعاد لموقع محاولة الاغتيال، استنادا إلى أكثر من 40 مقطع فيديو وصورة.

ووجد تحليل الصحيفة أن فريقين من فرق مكافحة القناصة التابعة للخدمة السرية ربما لم يتمكنا من رؤية مطلق النار في البداية.

كما أوضح التحليل أن إصابة ترامب تبدو متوافقة مع سمات جرح من رصاصة وليس من شظايا، وذلك وفقا لما أفادت به باباك ساراني مديرة قسم الصدمات وجراحة الرعاية الحادة في مستشفى جامعة جورج واشنطن، وجوزيف سكران مدير الجراحة العامة الطارئة في جامعة جونز هوبكنز.

وقالت ساراني إن "الشظايا تتطاير بأنماط عشوائية، لكن ما أصاب ترامب شيء يتحرك في خط مستقيم، مما يجعلنا نعتقد أنها رصاصة وليست شظية".

وانتقد النائب روني جاكسون، طبيب البيت الأبيض السابق الذي كان يراقب صحة ترامب منذ محاولة الاغتيال، تعليقات راي.

وكتب في تحديث عن صحة ترامب: "لا يوجد أي دليل على الإطلاق على أنها كانت أي شيء آخر غير رصاصة".

وتابع جاكسون: "على الكونغرس تصحيح السجل كما أكده المستشفى وأنا، راي مخطئ ومن غير المناسب أن يقترح أي شيء آخر".

كما أرسل ليندسي غراهام النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، رسالة إلى راي حثه فيها على تصحيح شهادته أمام الكونغرس.

وكتب غراهام على موقع "تروث سوشيال": "من الواضح أن ترامب نجا من محاولة اغتيال بمليمترات، حيث مزقت رصاصة في محاولة الاغتيال الجزء العلوي من أذنه".

وبعد صدور استنتاج مكتب التحقيقات الفيدرالي، كتب: "أفترض أن هذا هو أفضل اعتذار سنحصل عليه من المدير راي، لكنه مقبول تماما".