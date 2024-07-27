وقال ترامب في كلمة بويست بالم بيتش، إن "الإدارة الحالية أسوأ من حكم الولايات المتحدة".

وأضاف: "علينا إعادة الولايات المتحدة لمكانتها مجددا".

وتابع: "ملايين المهاجرين عبروا الحدود بينما كانت كامالا هاريس مسؤولة عن هذا الملف".

وأشار ترامب في كلمته إلى رغبته في "دعم المحكمة العليا وهي مهمة جدا".

وأكد ترامب على أنه "لا نريد السيارات الكهربائية وخصوصا تلك المستوردة من الصين".

واختتم كلمته متسائلا: "لا أفهم كيف يمكن لليهود أن يصوتوا للديمقراطيين".

وأظهر استطلاع للرأي لصحيفة "وول ستريت جورنال" نُشر يوم الجمعة أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة ترامب يتقدم بفارق نقطتين مئويتين على هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي.

وكان ترامب يتقدم بفارق ست نقاط مئوية في استطلاع سابق من هذا الشهر على الرئيس جو بايدن الذي انسحب من السباق الرئاسي.

ويتقدم ترامب على هاريس بنسبة 49 في المئة مقابل 47 في المئة وفقا لاستطلاع الرأي الذي شارك فيه ألف ناخب مسجل بهامش خطأ يزيد أو ينقص 3.1 نقطة مئوية.

ووصف ترامب الأربعاء هاريس بأنها "يسارية متطرفة معتوهة"، وذلك في أول تجمّع انتخابي له منذ أن أعلن بايدن انسحابه من السباق الرئاسي ودعمه ترشيح نائبته.

وحذّر ترامب من أن هاريس " يسارية متطرفة معتوهة ستدمر بلادنا"، واصفا إيّاها بأنها "قوة الدفع الليبرالية المتطرفة التي تقف وراء كل كوارث بايدن"، ومُطلقا عليها لقب "كامالا الكاذبة".

واتهم ترامب منافسته الديمقراطية المحتملة بأنها تؤيّد "قتل الأطفال" من خلال برنامجها المتعلق بالإجهاض.

كما تطرّق المرشح الجمهوري مطوّلا إلى قرار بايدن التخلي عن ترشحه لولاية ثانية، معتبرا أن "قادة الحزب الديمقراطي" هم من أطاحوه بطريقة "غير ديمقراطية أبدا".