وحضر اللقاء في قصر كلارنس هاوس بلندن، الرئيس المعين لمؤتمر COP29، مختار باباييف، وآنا توني، الأمين العام للتغير المناخي في وزارة البيئة البرازيلية، ممثلي "ترويكا" رئاسات مؤتمر الأطراف.

وتمثل "الترويكا" نموذجا مهما للتعاون والتنسيق من أجل الحفاظ على زخم نجاحات COP28.

كما تؤمّن ضمان استمرارية العمل المشترك بين مؤتمرات الأطراف، وتكثيف الجهود لتنفيذ التعهدات وتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي.