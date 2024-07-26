وقال ترامب خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا، إن " تصريحات هاريس عن إسرائيل تنم عن عدم احترام".

وأكد الرئيس الأميركي السابق أن علاقته بنتنياهو لم تكن سيئة وقال: " دائما ما كانت علاقتنا جيدة".

وكانت هاريس قد كشفت الخميس، عن تحوّل كبير في سياستها تجاه الحرب في غزة بقولها إنهّا عبّرت لنتانياهو خلال اجتماعها به في واشنطن عن "قلقها العميق" إزاء عدد الضحايا في القطاع وناشدته إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبعدما أصبحت المرشّحة المفترضة للحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية إثر تخلّي الرئيس جو بايدن عن سعيه لولاية ثانية، قالت هاريس أمام الصحافيين "لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدَّرين تجاه المعاناة، وأنا لن أصمت".

وإثر لقائها نتانياهو، شدّدت هاريس على أنّ الوقت حان لوضع حدّ للحرب "المدمّرة" المستمرّة في قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر.

تقدم المفاوضات

وبخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قال نتنياهو إن "الوقت سيظهر ما إذا كنا قريبين من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار"

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعلن عن قرار إرسال وفد للتفاوض إلى روما إن: " أعتقد أن هناك بعض التقدم في المحادثات بسبب الضغط العسكري".

وكشف موقع "أكسيوس" أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، يعتزم لقاء مسؤولين من إسرائيل وقطر ومصر في العاصمة الإيطالية روما، بشأن اتفاق يتعلق بغزة.

ومن المتوقع أن يجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، الأحد، في روما، مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين والمصريين في محاولة لإنهاء صفقة الرهائن في غزة واتفاق وقف إطلاق النار، حسبما كشف مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس.