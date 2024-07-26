ومن شأن هذا التأييد من "باراك وميشيل أوباما" أن يمنح نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس الدعم المتوقع ولكن الحاسم من قبل اثنين من أكثر الديمقراطيين شعبية في البلاد، وفقا للأسوشيتد برس.

وكتب أوباما على منصة إكس "اتصلنا أنا وميشيل في مطلع الأسبوع بصديقتنا كامالا هاريس. قلنا لها إننا نعتقد أنها ستكون رئيسة ممتازة للولايات المتحدة وإنها تحظى بدعمنا الكامل"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكانت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الإخبارية الأميركية قالت، أمس الخميس، إن الرئيس الأميركي الأسبق يعتزم دعم ترشيح الحزب الديمقراطي لنائبة الرئيس لخوض سباق الرئاسة لهذا العام.

ونقل تقرير الشبكة عن مصادر مطلعة قولها إن باراك أوباما عبر عن دعمه لهاريس خلال محادثات خاصة كما أنه على تواصل معها.

وأضاف التقرير أن مساعدين لأوباما وهاريس "ناقشوا إمكانية تنسيق ظهورهما معا في الحملة الانتخابية لكن لم يتم تحديد موعد بعد".