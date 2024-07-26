وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إنّه "تمّ اليوم في إل باسو بولاية تكساس القبض علىإسماعيل زامبادا غارسيا الملقّب بـإل مايو، المؤسّس المشارك للكارتيل، و خواكين غوزمان لوبيز، أحد أبناء إل شابو المؤسّس المشارك الآخر".

ووصف الوزير هذا الكارتيل بأنّه "واحد من أعنف وأقوى منظمات تهريب المخدّرات في العالم".

وخواكين غوزمان لوبيز هو ابن بارون المخدّرات المكسيكي "إل تشابو" الذي شارك في تأسيس كارتيل سينالوا، ويقضي حاليًا عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

وأوضح الوزير أنّ "إل مايو" ونجل "إل تشابو" يخضعان للملاحقة القضائية في الولايات المتّحدة بتهمة تصنيع وتهريب مادة الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية.

وقال غارلاند إنّ "الفنتانيل هو التهديد الأكثر فتكاً الذي واجهته بلادنا على الإطلاق، ووزارة العدل لن تستكين إلى أن تتمّ محاسبة قادة الكارتيل وأعضائه والمنتسبين المسؤولين عن تسميم مجتمعنا على أفعالهم".

وكارتيل سينالوا الذي يحمل اسم الولاية التي يتحدر منها "إل تشابو" في شمال غرب المكسيك.