وكتب نتنياهو على منصة إكس "ناقشنا الفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع، واستكشفنا سبل التعاون التكنولوجي مع إسرائيل".

وفي وقت سابق من الخميس، استقبل ماسك رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته في أحد مصانع شركة تسلا.

ورافق نتنياهو وزوجته قوة أمنية خلال تجولهم داخل المصنع برفقة ماسك.

وبعد لقائه بايدن و هاريس يرتقب أن يتوجه نتنياهو يوم الجمعة إلى فلوريدا للاجتماع مع الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.