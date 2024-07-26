وقالت هاريس "أبلغت نتنياهو بأن الوقت قد حان لإنجاز اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب"، لافتة إلى أن هناك صفقة على الطاولة لوقف النار في قطاع غزة".

وبعدما أصبحت المرشّحة المفترضة للحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية إثر تخلّي الرئيس جو بايدن عن سعيه لولاية ثانية، قالت هاريس "لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدَّرين تجاه المعاناة، وأنا لن أصمت".

وتأتي الاجتماعات الأميركية الإسرائيلية بعد يوم من خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي الذي دافع فيه عن هجمات إسرائيل على غزة، قائلا إن المحتجين المناهضين لإسرائيل "يجب أن يخجلوا من أنفسهم".

وبعد لقائه بايدن وهاريس يرتقب أن يتوجه نتنياهو يوم الجمعة إلى فلوريدا للاجتماع مع الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.