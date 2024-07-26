وقال بريكلمانس إن "كييف تحتاج في شكل ملح الى مزيد من الدعم العسكري، في ضوء المعارك العنيفة في ساحة المعركة".

وأضاف كما نقل عنه بيان أن "هذه الدبابات تستطيع أداء دور مهم للسماح للجيش الأوكراني بالدفاع عن نفسه في مواجهة القوات الروسية".

وأعلنت الدنمارك وهولندا العام الماضي أنها اشترت هذه المعدات العسكرية بـ165 مليون يورو. وقالت الحكومة الهولندية إنه تم في الأشهر الأخيرة "تجديدها واختبارها".

وتابع الوزير الهولندي أن "آخر دبابتين من طراز ليوبارد خضعتا بالأمس (الأربعاء) لاختبار التحقق"، و"سيتم تسليم الدبابات الــ14 في شكل متزامن قبل نهاية الصيف".