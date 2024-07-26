وقالت هاريس إنها "مستعدة" لعقد مناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة في نوفمبر .

وأضافت للصحفيين "أنا مستعدة، فلنفعلها".

وقالت كامالا هاريس" أنا مستعدة لمناظرة ترامب. لقد وافقت على المناظرة التي تم الاتفاق عليها سابقا في 10 سبتمبر. وقد وافق على ذلك سابقاً. الآن، ها هو يتراجع وأنا مستعدة وأعتقد أن الناخبين يستحقون رؤية الشاشة المنقسمة الموجودة في هذا السباق على مسرح المناظرة، ولذا فأنا مستعدة للذهاب".

وفي سياق ذي صلة، يعتزم الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما دعم كامالا هاريس لخوض سباق الرئاسة لهذه العام، على ما أوردت شبكة: إن.بي. سي نيوز".

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إن أوباما عبر عن دعمه لهاريس خلال محادثات خاصة، كما أنه على تواصل معها.

وأضافت "مساعدون لأوباما وهاريس ناقشوا إمكانية تنسيق ظهورهما معا في الحملة الانتخابية لكن لم يتم تحديد موعد بعد".

ومع عدم ظهور أي منافس لهاريس على ترشيح الحزب، حصلت على تأييد مندوبي الحزب الديمقراطي يوم الاثنين بعد يوم من إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي.