وأوضحت "أبلغت نتنياهو بأن الوقت قد حان لإنجاز اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب"، لافتة إلى أن هناك صفقة على الطاولة لوقف النار في قطاع غزة.

وأضافت أن هناك اتجاه متفائل بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وفيما أكد التزامها بمسار يؤدي إلى حل الدولتين، قالت إن "حل الدولتين صعب، لكنه الحل الوحيد لتحقيق مصالح الطرفين".

ويحظى هذا الاجتماع بمتابعة وثيقة لاستجلاء مؤشرات بشأن تغييرات محتملة في السياسة الأميريكية حيال إسرائيل إذا فازت هاريس بالرئاسة، حيث كانت نائبة الرئيس أول مسؤولة أميركية كبيرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

وليس من المعروف بعد إن كان بايدن، الذي لن يصبح رئيسا لولاية مقبلة، أو هاريس التي تظهر استطلاعات الرأي أنها في سباق متقارب مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، سيتمكنان من التأثير على قرارات نتنياهو.

ويحرص الزعيمان الأميركيان على التوصل لوقف إطلاق النار. وموقف هاريس متسق مع موقف بايدن بشأن إسرائيل، لكن لهجة تصريحاتها كانت أكثر حدة.

وتأتي الاجتماعات الأميركية الإسرائيلية بعد يوم من خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي الذي دافع فيه عن هجمات إسرائيل على غزة، قائلا إن المحتجين المناهضين لإسرائيل "يجب أن يخجلوا من أنفسهم".

وبعد لقائه بايدن وهاريس يرتقب أن يتوجه نتنياهو يوم الجمعة إلى فلوريدا للاجتماع مع الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.