ونقل التقرير أيضا عن مصادر مطلعة قولها إن أوباما عبر عن دعمه لهاريس خلال محادثات خاصة كما أنه على تواصل معها.

وأضاف التقرير أن "مساعدون لأوباما وهاريس ناقشوا إمكانية تنسيق ظهورهما معا في الحملة الانتخابية لكن لم يتم تحديد موعد بعد".

ومع عدم ظهور أي منافس لهاريس على ترشيح الحزب، حصلت على تأييد مندوبي الحزب الديمقراطي يوم الاثنين بعد يوم من إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل، ودعمه لنائبته كامالا هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي.

وكان أوباما قد أشاد بقرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي، واصفا الخطوة بأنها دليل على "حبّ البلاد".

وحذر من "آفاق مجهولة" في الأيام المقبلة، معربا عن ثقته بقدرة قادة الحزب على "وضع مسار يمكن أن يفضي إلى مرشح بارز".