ونشرت هاريس فيديو برسائل واضحة، وبدأت بسؤال: " في الانتخابات المقبلة، جميعنا سيواجه سؤالا، ما هو نوع الدولة التي نريد العيش بها؟".

وأكمل الفيديو: "هناك البعض الذي يرى إننا يجب أن نعيش في دولة فوضوية ودولة خوف وكراهية"، لتظهر صورة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وظهرت عبارة: "لكننا نختار شيئا مختلفا، نحن نختار الحرية".

وهاجم الفيديو العنف الناتج عن انتشار الأسلحة، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، كما هاجمت ترامب بعبارة "يجب أن نتحرر ممن يظنون أنهم فوق القانون".

وختم فيديو حملة هاريس بعبارة: "انضموا لنا، كي نبدأ بالعمل".