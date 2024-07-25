وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت أنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية ’إسكندر-إم‘ ضربة صاروخية جماعية على منشآت لمصنع في خاركوف".

وأضاف البيان "ونتيجة للضربة تم تدمير ورشتين لإصلاح وترميم المركبات المدرعة، وتم إيقاف إصلاح المركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية في ورش المصنع".

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للضربة.

كذلك أعلنت الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي استهدف ورشا لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة، ودمر منظومات صاروخية من طراز "هيمارس" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، استهدفت مستودعا للوقود، ومواد للتشحيم، و5 مركبات "برادلي" أميركية الصنع، في موقع يحتوي على معدات عسكرية أجنبية، بالإضافة إلى موقع للمسيرات البحرية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ورش لإصلاح وترميم الدبابات المدرعة ومصانع الحدادة الميكانيكية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 104 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 منظومات صاروخية متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 52 طائرة مسيرة، منها 26 خارج منطقة العمليات الخاصة.