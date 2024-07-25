وبحسب الأمم المتحدة قد ترتفع حصيلة القتلى إلى 500 قتيل، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت السلطات المحلية في إثيوبيا أفادت، قبل يومين، بارتفاع حصيلة الكارثة إلى 229 قتيلا، بينهم 148 رجلا و81 امرأة بحسب إدارة شؤون الاتصالات في منطقة غوفا، على بعد حوالي 450 كيلومترا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووقعت الكارثة، بحسب السلطات المحلية، جراء هطول أمطار غزيرة صباح الإثنين الماضي.

وتشيع الانزلاقات الطينية خلال موسم الأمطار في إثيوبيا، الذي يبدأ في يوليو، ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف سبتمبر.