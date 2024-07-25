وقال بوتين للأسد "أنا مهتم للغاية برأيك حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل.. للأسف هناك ميل نحو التصعيد، يمكننا أن نرى ذلك. وهذا يؤثر أيضا بشكل مباشر على سوريا".

ووفقا للرئاسة الروسية "الكرملين"، فقد عقد الاجتماع بين الزعيمين أمس الأربعاء.

وقال الأسد لبوتين من خلال مترجم روسي "بالنظر إلى كل الأحداث التي تجري في العالم أجمع وفي المنطقة الأوراسية اليوم، اجتماعنا اليوم يبدو مهما للغاية لمناقشة كافة تفاصيل تطور هذه الأحداث ومناقشة الآفاق والسيناريوهات المحتملة".

وأشار موقع سبوتنيك الإخباري الروسي إلى أن الرئيس الروسي استقبل نظيره السوري، اليوم الخميس، في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا لسبوتنيك، فقد أشار بوتين في مستهل اللقاء بينهما على أنه سيتم مناقشة العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة الذي يميل إلى التصعيد.

كما نوه بوتين إلى أن الطرفين سيبحثان العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا، لافتا إلى أن هناك الكثير من القضايا والأسئلة المطروحة حولها.

ونقلت عن الأسد قوله لنظيره الروسي إن البلدين مرا باختبارات صعبة خلال العقود الماضية، حيث استطاعت موسكو ودمشق المحافظة على هذه العلاقات على مستوى من الثقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤشر بشكل واضح على نضج هذه العلاقات بين البلدين.