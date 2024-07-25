وقال يوآف غالانت في حسابه على منصة "إكس" إن بن غفير "يحاول باستمرار تفجير الشرق الأوسط".

وأضاف "إنني أرفض بشكل قاطع أية أفكار من شأنها المساس بالوضع الراهن في مدينة القدس المقدسة".

وجاء مهاجمة غالانت لبن غفير عقب إعلان الأخير السماح لليهود بأداء الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة.

وكان بن غفير قال، أمس الأربعاء، في الكنيست "أنا المستوى السياسي (الحكومة) والمستوى السياسي يسمح بصلاة اليهود في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

يشار إلى أنه منذ توليه منصبه في ديسمبر 2022، اقتحم وزير الأمن القومي المسجد الأقصى مرارا، ويحرض دائما على اقتحامه.