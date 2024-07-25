وحذّر ترامب، مرشّح الحزب الجمهوري للرئاسة، من أن هاريس "يسارية متطرفة معتوهة ستدمّر بلادنا"، واصفا إياها بأنها "قوة الدفع الليبرالية المتطرفة التي تقف وراء كل كوارث بايدن".

وانتقد المرشح الجمهوري تغيب هاريس عن جلسة الكونغرس التي ألقى فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابه.

واتهم ترامب كامالا هاريس بالرغبة في "قتل الأطفال" من خلال برنامجها للإجهاض.

وجاء في خطاب ترامب: