وأدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعليقاته وتصريحات متعددة في كلمته المطولة بالجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس، والتي قاطعها عشرات النواب من الحزب الديمقراطي، شملت رؤيته لقطاع غزة لمرحلة ما بعد الحرب، والتحالف الذي تسعى إسرائيل لتشكيله لمواجهة إيران، وكذلك إشادته بالجهود الأميركية لدعم بلاده في مواجهة حركة حماس وحزب الله.

وكان اللافت خلال الجلسة، هو التصفيق والتصفير الحاد من النواب الأميركيين لكلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي وصل إلى عدد قياسي أحصاه موقع "سكاي نيوز عربية"، بـ 81 مرة في الكلمة التي جاءت في نحو 52 دقيقة منذ دخوله إلى القاعة وسط احتفاء واسع.

يعني هذا أن معدل التصفيق لنتنياهو داخل الكونغرس، كان مرة كل نحو 40 ثانية بشكل متقطع.

وشهد مشهد دخول نتنياهو من قاعة الكونغرس وصولًا إلى المنصة الرئيسية لإلقاء كلمته أكبر فترة للتصفيق، بلغت نحو 3.13 دقائق، حتى إعلان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون منحه الكلمة.

كما حظي إعلان نتنياهو عن قصص أربعة جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب بقطاع غزة، بتصفيق حاد خلال مشاركة قصصهم مع أعضاء الكونغرس.

وأشاد نتنياهو وهو يطلب من الحضور التصفيق لأفراد الجيش الإسرائيلي وهم جندي مسلم من بدو إسرائيل، وجندي من أصل إثيوبي وجندي مصاب وآخر فقد ساقه.

كما نالت الرهينة المحررة نوعا أرغماني التي كانت تجلس بين الحضور أثناء خطاب نتنياهو، حظها من التصفيق بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عنها وتجربتها أثناء تواجدها في قطاع غزة.

في المقابل، غابت ما يقرب من نصف الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ عن خطاب نتنياهو، احتجاجًا على مواصلة نتنياهو الحرب في غزة.

من بين المقاطعين رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا)، وعضو الأغلبية السابق في مجلس النواب جيم كلايبورن (ديمقراطي من ولاية ساوث كارولينا)، والنائب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك).