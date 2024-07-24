وحرص نتنياهو على مشاركة قصص الجنود الإسرائيليين الأربعة مع أعضاء الكونغرس الذين حضروا الخطاب التاريخي.

وأشاد نتنياهو وهو يطلب من الحضور التصفيق لأفراد الجيش الإسرائيلي الذين اصحبهم معه لحضور خطابه أمام الكونغرس.

وقال نتنياهو: "أصدقائي، هؤلاء هم جنود إسرائيل - الصامدون، الشجعان، الذين لا يخافون".

قصص الجنود الأربعة

ومن بين الجنود، جندي مسلم من بدو إسرائيل، وجندي من أصل إثيوبي وجندي مصاب وآخر فقد ساقه.

وبدأ نتنياهو تقديم الجنود الإسرائيلين بأفيخاي لوفان وهو الضابط في الجيش الإسرائيلي هاجرت عائلته من إيثيوبيا، وقال إنه أثناء علمه بهجوم حماس على إسرائيل لم يكن يملك سيارة واختار الجري مسافة 8 أميال إلى الحدود مع غزة حيث قتل عدد من أفراد حماس وأنفقد حياة العديد من الأشخاص.

كما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجندي أشرف البخيري وهو من الجالية المسلمة في إسرائيل، قائلا إنه "في 7 أكتوبر قاتل العديد من الإرهابين ودافع عن زملائه في القاعدة العسكرية ثم دافع عن المجتمعات الأخرى".

وأشار نتنياهو إلى أنه ومثل أشرف كان هناك جنود مسلمون قاتلو إلى جانب اليهود بشجاعة منقطعة النظير.

وأضاف: "البطل الثالث هو أسا سوفر وهو ضابط في سلاح الدبابات، جرح في المعركة وأصيب في يده بينما كان يحمي الجنود من قذيفة يدوية، وفقد بصره وهو يتعافى اليوم، وخلال وقت قصير رجع إلى القتال كقائد لكتيبة دبابات".

وتابع رئيس الوزراء "هناك بطل رابع وهو العقيد يونتان جوناتن بن حامل الذي فقد ساقه في غزة واستمر رغم ذلك في القتال".

تحرير الرهائن

كما حرص نتنياهو على تقديم الرهينة المحررة نوعا أرغماني التي كانت تجلس بين الحضور أثناء خطاب نتنياهو أمام الكونغرس.

وأشاد نتنياهو بالجهود التي أدت إلى تحرير الرهائن، بما في ذلك أرغماني.

وقال نتنياهو وسط تصفيق أعضاء الكونغرس: "إحدى الرهائن المحررات، نوعا أرغماني، هنا في القاعة، تجلس بالقرب من زوجتي سارة".

وأشار نتنياهو إلى اختطاف أرغماني ونداءات والدتها، التي تعاني من سرطان في مرحلة متقدمة، لإعادتها إلى المنزل.

وأضاف: "نوعا، نحن مسرورون للغاية لوجودك معنا اليوم".

وقال نتنياهو إن هناك أيضا عائلات مختطفين أميركيين لدى حماس، وكشف أنه التقى بالعائلات وأخبرهم أنه لن يرتاح حتى يعود كل المختطفين

وشدد نتنياهو للمشرعين الأمريكيين على أن حكومته منخرطة بنشاط في مساعي الإفراج عمن تبقى من الرهائن الذين يحتجزهم مسلحو حركة حماس في قطاع غزة وإنه واثق من نجاح هذه الجهود.