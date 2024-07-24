وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحرب في غزة ليست "صراع حضارات، بل صراع بين البربرية والحضارة".

وأضاف في كلمته أمام الكونغرس: "إنه صراع بين من يمجدون الموت ومن يقدسون الحياة".

في بداية حديثه، قال نتنياهو: "نلتقي اليوم عند مفترق طرق في التاريخ. عالمنا في حالة اضطراب".

وحث أمريكا على الوقوف مع إسرائيل، قائلاً: "لكي تنتصر قوى الحضارة، يجب أن تقف أمريكا وإسرائيل معًا. لأن عندما نقف معًا، يحدث شيء بسيط للغاية: نحن ننتصر، وهم يخسرون".

وشدد نتانياهو أمام اعضاء الكونغرس الاميركي الاربعاء على أن "محور الإرهاب" بقيادة إيران يهدد اسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي.

وقال نتانياهو "عالمنا يشهد اضطرابات. في الشرق الأوسط، يواجه محور الإرهاب بقيادة إيران أميركا وإسرائيل وأصدقاءنا العرب. هذا ليس صراع حضارات. إنه صراع بين الهمجية والحضارة".

وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يخاطب فيها الكونغرس الأمريكي.

ووصف نتانياهو المحتجين على الحرب في غزة والذين تجمعوا خارج مبنى الكابيتول بأنهم "أغبياء تستخدمهم إيران".

وأدلى نتنياهو بتعليقاته في كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس قاطعها عشرات النواب من الحزب الديمقراطي، والذين عبر بعضهم عن انزعاجهم من عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين والأزمة الإنسانية في حرب إسرائيل ضد حماس.

من كلمته: