ولدى ظهوره على المنصة بجوار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمات دافئة لقادة الكونغرس الذين دعوه لإلقاء كلمة أمام الهيئة التشريعية.

وقال نتنياهو: "أيها الرئيس جونسون، لقد أظهرت قيادة عظيمة، إلى جانب زعماء مجلس الشيوخ وزعيم الأقلية في مجلس النواب".

"إن كونغرس الولايات المتحدة يتحدث نيابة عن الشعب الأميركي، والشعب الأمريكي يتحدث نيابة عن العالم أجمع. إنني أقدر كثيرا هذه الفرصة لمخاطبة هذا المنتدى الموقر."

لكن خطاب نتنياهو لا يلقى ترحيبا من جميع أعضاء الكونغرس الأميركي، حيث قرر بعضهم مقاطعة ظهوره.

وأشار كل من جونسون ونتنياهو إلى أن الخطاب وقع بعد السابع عشر من يوليو، وهو يوم في التقويم اليهودي المقدس لإحياء ذكرى قيام الجيش الروماني باختراق أسوار القدس قبل ألفي عام.

وقال نتنياهو: "أعداؤنا لن يقتحموا أسوارنا اليوم، مثل ما اقتحمها الرومان قبل ألفي عام".