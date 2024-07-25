وفي شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، قال راي إن توماس كروكس: "ركز بشدة على الرئيس ترامب وتجمعه الانتخابي" منذ السادس من يوليو تقريبا.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق جون إف كينيدي، تم اغتياله خلال موكب له في مدينة دالاس، عام 1963، بطلقة من قناص، زعم لاحقا أن اسمه لي هارفي أوزوالد.

وأطلق توماس ماثيو كروكس (20 عاما) النار على ترامب من بندقية، بعد دقائق فقط على بدء الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الحالي لانتخابات الرئاسة التحدّث خلال تجمّع في باتلر في بنسيلفانيا.

وقتل أحد قنّاصة جهاز الخدمة السريّة كروكس بعد 26 ثانية على إطلاقه أول ثماني طلقات.

وخلص محققون إلى أن كروكس الذي يقطن بلدة تقع على مسافة حوالي 80 كيلومترا عن باتلر تصرّف بمفرده ولم يتمكنوا من تحديد أي توجّهات فكرية أو سياسية قوية له.