وقال أوليج كيبر، حاكم منطقة أوديسا، في بيان إن الهجوم على المدينة الواقعة على نهر الدانوب ألحق أضرارا بعدة مبان بالميناء وثلاث شاحنات، وتسبب أيضا في نشوب حريق.

وقال مسؤولون محليون إن الهجوم تسبب أيضا في إلحاق أضرار بمبنى سكني مكوّن من خمسة طوابق مع تحطيم النوافذ والسلالم وجزء من واجهة المبنى.

وبدوره أفاد منسق العمل السري الموالي لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، الأربعاء، بوقوع انفجار في مصنع لإصلاح السفن في مرفأ مدينة إسماعيل الواقعة في مقاطعة أوديسا.

وقال ليبيديف: "وقع انفجار في مصنع لإصلاح السفن في مرفأ مدينة إسماعيل في مقاطعة أوديسا، حيث كان يتم إصلاح 3 زوارق عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية". مضيفا أن الانفجار كان ضخما وسمع دويه في أرجاء المنطقة.

وتابع: "الانفجار حصل بعد عملية استهداف لمصنع لإصلاح السفن في المرفأ"، لافتا إلى أن حالة السفن مجهولة".

من ناحية ثانية، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت 17 من أصل 23 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من أراضيها ومن شبه جزيرة القرم.

وأضافت أن معظم الطائرات المسيرة أُسقطت فوق منطقة أوديسا.

أهمية ميناء إسماعيل

وميناء إسماعيل وغيره من الموانئ المطلة على نهر الدانوب ضمن المسارات الهامة لأوكرانيا لاستيراد الوقود.

ويزداد الطلب على الوقود في أوكرانيا نظرا لأن المشاريع التجارية والسكان يعتمدون بشكل كبير على المولدات لإنتاج الكهرباء في أثناء فترات انقطاع الكهرباء الطويلة.

ومنذ مارس، تكثف روسيا هجماتها الجوية بالصواريخ والطائرات المسيرة على قطاع الطاقة الأوكراني وغيره من البنى التحتية للطاقة، مما أدى إلى إيقاف نشاط نحو نصف قدرة التوليد المتاحة مع انقطاع التيار الكهربي لفترات طويلة في أنحاء البلاد.