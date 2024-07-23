وذكر زيلينسكي، خلال اجتماع في كييف: "أعتقد أننا جميعا ندرك أنه يتعين علينا إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن بالطبع".

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، أن من "المهم" لأوكرانيا والصين حليفة روسيا، التحدث مباشرة بشأن خطط لحل النزاع في أوكرانيا.

وقال كوليبا، في مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي عقب وصوله إلى بكين: "من المهم جدا أن تنخرط كييف وبكين في حوار مباشر وتبادل وجهات النظر".

وتعد زيارة كوليبا إلى الصين التي تستمر حتى الجمعة الأولى له منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، والأولى لأي مسؤول أوكراني منذ اندلاع النزاع، على حد قوله.

وتقدّم الصين نفسها على أنها طرف محايد في حرب أوكرانيا وتؤكد بأنها لا ترسل مساعدات فتاكة لأي الطرفين، بخلاف الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية.