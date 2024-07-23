وكتبت وزارة الدفاع عبر تلغرام: "اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت مسيرتين فوق منطقة بريانسك واثنتين فوق بيلغورود فضلا عن 21 فوق أراضي جمهورية القرم ومياه البحر الأسود".

وكانت روسيا أعلنت، الإثنين، أنها أسقطت 85 مسيّرة أوكرانية ليل الأحد الاثنين وصباح الاثنين، من بينها 47 في منطقة روستوف الجنوبية الحدودية مع أوكرانيا.

وأعلنت كييف مسؤوليتها عن هجوم بمسيّرات على مصفاة مدينة توابسيه الواقعة على البحر الأسود في منطقة كراسنودار في جنوب غرب روسيا ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأفاد مصدر في أوساط الدفاع الأوكرانية بأن الهجوم أصاب منشأة نفطية تابعة لشركة "روسنفت" الروسية العملاقة.

ونددت السلطات الروسية المحلية بهذا الهجوم مؤكدة أن النار اندلعت "جراء سقوط شظايا مسيّرة".

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي أنها تدمر مسيّرات أوكرانية تستهدف أراضيها.

وتؤكد كييف أنها تشن هذه الضربات ردا على عمليات قصف روسية متواصلة منذ أكثر من سنتين على أوكرانيا، مشددة على أنها تستهدف في المقام الأول منشآت عسكرية واصطناعية.