ووفقا لإحصاء لوكالة أسوشيتد برس، حصلت هاريس على أصوات 2214 مندوبا، وهو ما يتجاوز الأغلبية البسيطة اللازمة للفوز بالترشيح في الاقتراع الأول.

وقالت أسوشييتد برس إن المسح غير رسمي، حيث يتمتع المندوبون الديمقراطيون بحرية التصويت للمرشح الذي يختارونه عندما يختار الحزب مرشحه رسميا.

كذلك قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن هاريس حظيت بدعم عدد كافٍ من المندوبين الديموقراطيين لكي تصبح مرشحة الحزب.

وكانت هاريس قد هاجمت في كلمة خلال لقاء حملتها الانتخابية بديلاوير، يوم الإثنين، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر دونالد ترامب.

ووصفت هاريس ترامب بأنه "شخص متورط بقضايا جنائية وتمت إدانته"، مضيفة إنه "يريد المخاطرة بالحريات التي يتمتع بها الشعب الأميركي".

ووعدت هاريس بالعمل على "توحيد الحزب الديمقراطي"، وتحقيق النصر في انتخابات الرئاسة القادمة في نوفمبر.

وأفادت حملة هاريس يوم الإثنين بأنها جمعت 81 مليون دولار خلال أول 24 ساعة بعد إعلانها السعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة.

وذكرت الحملة في بيان أن المبلغ "يشمل الأموال التي تم جمعها عبر الحملة واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ولجان جمع التبرعات المشتركة".