وقالت بيلوسي في بيان:

- دعمي المتحمس لكامالا هاريس مرشح ةللرئاسة رسمي وشخصي وسياسي.

- كامالا هاريس بارعة للغاية كامرأة تعمل في السياسة، ولدي ثقة كاملة في أنها ستقودنا إلى الفوز في نوفمبر.

- هاريس تتمتع بالقوة والشجاعة كمدافعة عن الأسر العاملة وحقوق المرأة.

- علينا الوحدة لهزيمة ترامب.

وأجرى مسؤولو حملة هاريس وحلفاؤها مئات الاتصالات لدعوة المشاركين في مؤتمر الحزب الديمقراطي الشهر المقبل إلى دعم ترشيحها لخوض انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

واصطف خلف هاريس جميع الديمقراطيين البارزين تقريبا الذين كان يُنظر إليهم على أنهم منافسون محتملون لها، بما في ذلك غريتشن ويتمر حاكم ولاية ميشيغان وغافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا وآندي بشير حاكم كنتاكي.

وكانت هاريس قد قالت في بيان الأحد "هدفي هو نيل هذا الترشيح والفوز به... سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي وتوحيد أمتنا وهزيمة دونالد ترامب".

وأفادت حملة هاريس الإثنين بأنها جمعت 81 مليون دولار خلال أول 24 ساعة بعد إعلانها السعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة.

وأشارت الحملة في بيان إلى أن المبلغ "يشمل الأموال التي تم جمعها عبر الحملة واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ولجان جمع التبرعات المشتركة".