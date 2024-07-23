وذكرت الحملة في بيان أن المبلغ "يشمل الأموال التي تم جمعها عبر الحملة واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ولجان جمع التبرعات المشتركة".

وفي أول ظهور عام لها يوم الإثنين منذ انحساب بايدن المفاجئ من حملة إعادة انتخابه وتأييده لترشح هاريس خلفا له، قالت نائبة الرئيس في فعالية لتكريم رياضيين جامعيين بالبيت الأبيض إن "إرث جو بايدن على مدى السنوات الثلاث الماضية لا مثيل له في التاريخ الحديث. كل يوم، يكافح رئيسنا جو بايدن من أجل الشعب الأميركي ونحن ممتنون للغاية لخدمته لأمتنا".

وأجرى مسؤولو حملة هاريس وحلفاؤها مئات الاتصالات لدعوة المشاركين في مؤتمر الحزب الديمقراطي الشهر المقبل إلى دعم ترشيحها لخوض انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

واصطف خلف هاريس جميع الديمقراطيين البارزين تقريبا الذين كان يُنظر إليهم على أنهم منافسون محتملون لها، بما في ذلك غريتشن ويتمر حاكم ولاية ميشيغان وغافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا وآندي بشير حاكم كنتاكي.

وأفادت هاريس في بيان يوم الأحد "هدفي هو نيل هذا الترشيح والفوز به. سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي وتوحيد أمتنا وهزيمة دونالد ترامب".

وكانت حملة بايدن قد جمعت 95 مليون دولار بحلول نهاية يونيو، وفقا لإفصاح للجنة الانتخابات الاتحادية، بينما أنهت حملة ترامب الشهر بجمع 128 مليون دولار.